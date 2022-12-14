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ISPARTA'DA ÇEVİK GIDA'DAN YILSONU FIRSATLARI

ISPARTA'DA ÇEVİK GIDA'DAN YILSONU FIRSATLARI
ISPARTA
G.Tarihi: 13.12.2022 23:58
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Marketlerde fiyatlar her geçen gün artarken vatandaşlar hesaplı alışveriş yapmanın yollarını arıyor.
Isparta'da Market ve Avm fiyatlarının günden güne zamlanması vatandaşların cebini yakmaya başladı. Çevik Gıda'da  düzenli periyotlarla yapılan indirimler ise bütçe dostu alışveriş için dikkat çeken bir seçenek haline geldi. 

Isparta'da yaptığı indirimlerle dikkat çeken Çevik Gıda, yılsonu fırsatları da sunuyor.
Yılsonuna yaklaşırken Isparta Çevik Gıda'da yöresel ürünler ve şarküteri ürünlerinde çok özel indirimler sizleri bekliyor.
Zeytin ve peynir çeşitleri, kahvaltılık gıdalar, yöresel lezzetler, Sivas Petek balı, Yumurta, Tereyağı, Yoğurt ve onlarca üründe yılsonuna özel indirimler Isparta'da Çevik Gıda'da...sakın kaçırmayın!

Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA

Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”

ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
  • Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
  • Andız Pekmezi
  • Bal-Petek Bal
  • Keçi Boynuzu Özü
  • Karadut Özü
  • Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
  • Hakiki Dövme Tereyağı
  • Peynir ve Zeytin Çeşitleri
  • Yoğurt - Lor - Çökelek
  • Yumurta 
  • Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
  • Teneke Peyniri - Köy Peyniri
  • Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
  • Natural Sızma Zeytinyağı
  • Salamura Yaprak

MAĞAZADAN KARELER...


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