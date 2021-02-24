Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’ nın öncülüğünde gıda ve ısınma ürünlerinin hazırlandığı bir tır törenle Suriye ‘ye gönderildi.Törene, Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İHH İnsani YardımVakfı Isparta Şubesi Başkanı Osman Akçil ve üyeler katıldı.İHH İnsani Yardım Vakfı Isparta Şube Başkanı Akçil; Suriye’ ye yardımların devam edeceğini belirterek şunları söyledi;“ İHH İnsani Yardım Vakfı, kurulduğu günden bugüne yaklaşık 30 yıldır, rengine, ırkına, diline, dinine bakmaksızın, ayrım yapmaksızın, dünyanın neresinde olursa olsun yetim, mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi fakir fukara insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek sıkıntılarını giderebilmek amacıyla faaliyet gösteren Uluslar arası yardım kuruluşu ve zengin ile fakir arasında, hayırsever insanımızla ihtiyaç sahibi insanımız arasında köprü vazifesi gören bir iyilik hareketidir.Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasında İhh öncülüğünde ülkemiz genelinde yapılan yardımlarımızın sayısı sekizyüzelli tıra ulaşmıştır. Kampanya çerçevesinde Isparta’dan çıkaracağımız bu ikinci tırımızdır ama bir yıl içerisinde Suriye'ye gönderdiğimiz yirmi sekizinci yardım tırıdır. Bugünkü tırımız da üçyüzelli çuval un, ikiyüz paket gıda kolisi, yüz adet kışlık bot, beşyüz adet battaniye, kırk adet ranza yatak, çok sayıda giyim eşyası, otuzbeş adet halı on adet soba bulunmaktadır.” dedi.İl Müftüsü Bayram Şahin, yardım konusunda destek veren herkese teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti;"Türkiye Diyanet Vakfı, İl Müftülüğü ve İHH ile birlikte bir faaliyet sürdürdük. Bu faaliyetteki katkılarından dolayı değerli vatandaşlarımıza, görevlilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu gibi faaliyetler ilk olmadığı gibi son da değildir, bu tür faaliyetlerimiz Allah’ ın izniyle devam edecektir.” dedi.Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.