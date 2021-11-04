Süleyman Demirel Anaokulu bünyesinde açılan tematik park, trafik eğitim parkı, tasarım ve beceri atölyesi Vali Ömer Seymenoğlu’nun katılımıyla hizmete alındı. Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’la, okul yönetimi ve okul aile birliği destekleriyle anaokuluna kazandırılan alanlarda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti.Süleyman Demirel Anaokulu, tematik park, trafik eğitim parkı, tasarım ve beceri atölyesinin yanı sıra geniş çocuk parkı ve hobi bahçeleriyle öğrencilerine sunduğu nitelikli eğitimle ön plana çıkıyor. Minik öğrenciler okullarında bir çok bilgi ve beceriyi uygulamalı eğitimlerle öğrenme şansı buluyor.Vali Seymenoğlu’nu okullarında çiçeklerle karşılayan minikler sundukları gösteriyle de büyük alkış aldılar. Ardından Kınalızade Ali Efendi Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Seymenoğlu atölyede bulunan öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklerine eşlik etti.Daha sonra okulun hobi bahçesinde öğrencilerin oluşturdukları birbirinden güzel bahçeleri inceleyen Vali Seymenoğlu okul yöneticileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Trafik eğitim parkında da çocuklarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu akülü arabalarıyla park içinde dolaşan öğrencilerle trafik kuralları hakkında sohbet etti.