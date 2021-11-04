Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda önemli görüşmeler gerçekleşti.4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanunu Kapsamında Ticaret Bakanlığının izniyle kurulan ve İlimizde kurulması çalışmaları Isparta Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen Tarım Satış Kooperatiflerinin, özellikle ilimizde meyve (En başta Elma, Kiraz VS) üreticilerinin üretimlerinin gerek yerel ekonomiye, gerek ülkemiz ekonomisine kolay, güvenli ve doğru yaklaşımlarla kazandırılması ile bu konuda ürünlerin pazarlanması, iç piyasalarda satışının yanında ihracatına önem verilmesi, değişen piyasa koşulları karşısında planlı ve stratejik hedefler belirleyerek bu anlamda ticaretin geliştirilmesi, iç ve dış piyasalarda değerlendirilmesi, ürünlerin finansman durumu ve imkanlarını, depolama, ambalajlama nakletme, satın alma, varlığını ve mali yapısının korunması, işlemlerinin yürütülmesi ile uygun tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.Bu bağlamda, ilimizde Tarım Satış Kooperatiflerinin kurulması ve varlıklarının sürdürülebilir olmalarının sağlanması açısından ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, köy ve ilçe merkez muhtarlıklarımız ile 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren istişare ve görüş toplantıları tertiplenmektedir. Bu kapsamda, Eğirdir'de 1 Kasım 2021 tarihinde ve saat 14.00'de Belediye Başkanı Veli GÖK, Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif ÜLGER, Ticaret İl Müdürlüğü Esnaf ve Kooperatifçilik Şubesi Sorumlusu Abbas ALTINBAĞ, İlçe Tarım Müdürü, kooperatif başkanları ile köy muhtarlarımızın katıldığı bir toplantı tertiplendi.Toplantıya Eğirdir'e bağlı köy muhtarlarının yanı sıra tarımsal kalkınma kooperatifi başkanları da katılarak görüşlerini bildirdiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)