İlimiz Eğirdir ve Beyşehir göllerinde kerevit avcılığı, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 42. Maddesi gereği 1 Kasım itibariyle yasaklanmıştır.1 Kasım- 30 Haziran tarihleri arasında kerevit avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı, ve işlenmesi yasaktır.İlimiz sınırları içerisinde bulunan kerevit işleme ve değerlendirme tesislerinde gerekli denetim ve stok tespit çalışmaları yapılmış olup; Eğirdir Gölünde özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot avlak sahalarında kaçak kerevit avcılığının önüne geçilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir gölüne kıyısı bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri kontrol görevlileri ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı denetimlerine devam etmektedir. Göldeki kerevit stoklarının güçlenmesi ve yeni av sezonunda daha bol ve karlı avcılık için avcılarımızın av yasaklarına azami derecede riayet etmesi ve göllerimizde kerevit sepeti bırakılmaması büyük önem arz etmektedir.