SDÜ “Akademik Teşvik Performansları Sıralaması”nda Yükselişte

Üniversiteler, “Proje”, “araştırma”, “yayın”, “tasarım”, “sergi”, “patent”, “atıf”, “tebliğ”, “ödül” olarak belirlenen 9 faaliyet türüne göre değerlendirildi. Üniversitelerin akademik teşvik komisyonları tarafından onaylanan puanları ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim üyesi verilerinin kullanıldığı sıralama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirildi.

2015 yılında çıkarılan akademik teşvik yönetmeliği; devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıklarını tespit etmiştir.



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Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarınca (ÜniAr) Türkiye’de devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralamak amacıyla gerçekleştirilen “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) 2020” sonuçlarına göre 2019 yılına oranla 31 sıra yükselerek 24’üncü sıraya yerleşti.Geçtiğimiz yıl 116 devlet üniversitesinin bulunduğu sıralamada 55’inci sırada yer alan üniversitemiz, bu sene 9 faaliyet türünün puanlandığı ve 123 devlet üniversitesinin yer aldığı listede 24’üncü sıraya yükseldi.Üniversitemiz ayrıca 2006 yılından önce kurulan 53 üniversite arasında geçen yıla oranla 20 sıra birden yükselerek 17’inci sırada yerini aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi geçen yıl 37’inci sırada yer almıştı.