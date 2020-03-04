Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2019 yılı Akademik Teşvik verilerinde yine üst sıralarda yer aldı.Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 2020 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülte sıralamaları belli oldu. ISUBÜ, Türkiye'de 123 Devlet Üniversitesi arasında 18’inci, 2006'dan sonra kurulan 70 üniversite arasında 6’ıncı sırada yer aldı.Fakülte sıralamalarında, ISUBÜ Orman Fakültesi 1. Sırada, Su Ürünleri 4. Sırada, Ziraat Fakültesi 5. Sırada, Teknoloji Fakültesi ise 10. sırada yer alma başarısını gösterdi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Su Ürünleri Fakültemiz dahil olmak üzere ilk 10’a giren tüm Fakültelerimizin yöneticilerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını artarak bekliyorum” dedi.ISUBÜ