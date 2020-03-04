Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şubesi Başkan ve

Yönetim Kurulundan Belediye Başkanımız Veli GÖK’e Ziyaret.

Bir süre önce genel kurulunu tamamlayan ve yeni yönetimini oluşturan Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şubesi Yönetimi Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şube Başkanı Şefika ÇEVİK, Yönetim Kurulu Üyeleri Füsun Baysal KÜLLÜ, Nesrin ÖZDAMAR, Hümeyra DOĞAN olduğu halde Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü bugün öğlen saatlerinde ziyaret ettiler.Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şube Başkanı Şefika ÇEVİK Belediye Başkanımız Veli GÖK’e yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulunarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan ve Yönetimine teşekkür etti.