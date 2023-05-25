Isparta Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların ardından, Sav Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir sergi törenle açıldı. Sav Kasabası'nda gerçekleşen sergide, Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursa katılan bayanların yıl boyunca emek vererek ürettikleri el emeği göz nuru eserler sergileniyor. Serginin açılışına Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun ve diğer birçok önemli isim katıldı.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Belediyemizin sosyal tesislerinde kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi açılışına katılıyoruz. Burada kursiyerlerimize ve değerli kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Sergide, Savlı bayanların kurs süresince ürettikleri birbirinden güzel el işleri büyük ilgi gördü. Serginin bir süre boyunca ziyaretçilere açık kalacağı belirtildi.Bu anlamlı etkinlik, el emeği göz nuru eserlerin sergilenerek takdir edilmesine ve Savlı bayanların yeteneklerinin ön plana çıkarılmasına vesile oldu.#Sav #ElEmeğiGözNuru #Sergi #IspartaHalkEğitimMerkezi #SavBelediyesi #Kültür #Sanat #Etkinlik