Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir başarı elde etti.
Son operasyonlar neticesinde:
- Adli makamlar tarafından hakkında "7 yıl 6 ay" hapis cezası ve "6 yıl 5 ay" hapis cezası verilen toplam 2 FETÖ mensubu şahıs yakalandı. Şahıslar, Emniyet tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
#Isparta #EmniyetMüdürlüğü #TerörleMücadele #FETÖ #Güvenlik #Haber