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Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Milli Gurur: Basketbol'da Başarı!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Milli Gurur: Basketbol'da Başarı!
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Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Milli Gurur: Basketbol'da Başarı!
Isparta, her yıl 30 ulusal spor organizasyonuyla spor kenti olma özelliğini sürdüren ve 27 farklı branşta 39.931 lisanslı sporcuyla gurur duyan bir şehir olarak adını duyurmaya devam ediyor. Boks'tan Halter'e, Kickboks'tan Teakwondo'ya birçok alanda milli sporcular yetiştiren Isparta, bu kez Basketbol'da büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge'nin alt yapı sporcuları Alya Üzümcü ve Elif Pürlü, Türkiye Basketbol U14 Yıldız Kız Milli Takımı kampına davet edildi. Bu davet, Isparta'nın basketboldaki milli gururunu daha da artırdı.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Basketbol Antrenörümüz Ömer Faruk Bilge'yi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve bu gurur dolu anılarını gelecek başarıların temeli olarak görmekteyiz.
Bu önemli gelişme, Isparta'nın spor alanında ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Genç sporcularımızın milli takımda yer alması, onların yeteneklerini ve çalışmalarını göstermesi açısından büyük bir fırsattır.
Isparta, sporun her dalında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu gurur verici haberi tüm Isparta halkıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

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