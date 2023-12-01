CHP’Lİ HALICI: ‘MEĞER KYK AÇILIMI KURTLU YURTLAR KURUMU MUŞ’

Değerli basın mensupları,CHP PM Üyesi ve Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında KYK yurtlarında yaşanan skandalları sıralayarak “Eskişehir Hızır Bey Yurdunda yemeğin içinden dikenli dal, Isparta Mihri Hatun Kız öğrenci Yurdunda yemeğin içinden eldiven ve kurt, Tekirdağ Yurdunda yemeğin içinden poşet, Ankara Beytepe Yurdunda yemeğin içinden böcek, İzmir Ege Yurdunda yemeğin içinden salyangoz çıktı ve Ardahan Niyazi Mısri Yurdunda yemeğin içinden cam çıktı. Biz, KYK’nın açılımını ‘kredi yurtlar kurumu’ olarak biliyorduk ama meğer gerçekte bu Kurtlu Yurtlar Kurumu imiş!” dedi.Halıcı, “Eskiden öğrenciler üniversiteyi kazanınca birbirlerine yurt çıktı mı diye sorarlardı. Şimdi soru değişti, artık öğrenciler birbirine ‘sizin yurttaki yemekte bugün ne çıktı?’ diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.Basın toplantısında iki fotoğraf paylaşan Hikmet Yalım Halıcı “Elimdeki bir fotoğraf AKP'nin Ankara'daki bir KYK yurdundan. 8 kişilik hapishane hücresi gibi. Özel alan yok, çalışma masası, tuvalet falan hiçbir şey yok. Bir de bu fotoğrafa bakın lütfen. Bu görüntüdeki oda İsveç’te sıradan bir hapishane. Tek kişilik oda, hijyenik bir alan ve çalışma masası bile var. Lafta dünya lideriyiz ama ‘bizi kıskanıyor’ dediğiniz Avrupa’da mahkumlara verilen odaya bakın; bir de geleceğimiz olan üniversite öğrencilerine verilen hapishane gibi yurtlara bakın. Onların mahkumlarına verdiği değer kadar bile burada öğrenciye değer verilmiyor” dedi.Yalım Halıcı’nın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde;“Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörde Zeren Ertaş adlı üniversite öğrencimiz sıkışarak hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, açıklamasında ‘Öğrenci panik yaptığı için öldü’ demeye getirmişti. Valilik ise asansöre fazla kişi bindiğinden bu olay yaşandı demişti. Neredeyse ölen öğrenciyi suçlamışlardı. Ben ise kazadan 1 ay önce, bir soru önergesi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yurtlarda en son denetimlerin ne zaman yapıldığını ve bu denetimlerin sonuçlarını sormuştum. Bakan bey gençler ve yurtlarla ilgilenmediği için önergeme de yanıt verememişti. Daha vahimi, aynı yurtta öğrenciler defalarca kazadan önce şikayette bulunmuş ancak ne KYK ne bakanlık bunları görmek istememişti. Yani kaza, aslında cinayet ‘ben geliyorum’ demiş. Geçtiğimiz gün, asansör kazasına ilişkin bilirkişi raporu yayınlandı. Raporda; asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın, kabin kattan belirli mesafe uzaklaştığında hareketsiz kalmasını sağlayan emniyet düzeneğinin iptal etmesi nedeniyle ölümlü kazanın yaşanmasında asli kusurlu olduğu belirtildi. KYK asansörleri meslek örgütlerince kontrol edilmelidir. Tehlikeli asansör diye bir şey yoktur; kalitesiz firmalar, liyakatsiz idareciler ve sorumsuz Bakanlar vardır!”“Franz Kafka'nın ‘Dönüşümdeki’ karakteri Gregor Samsa, odada kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulmuştu; AKP sayesinde yurtta kalan bütün öğrenciler ise kendilerini, odada yanlarında dev böceklerle uyanmışken buluyorlar. Biz her yurtta hızlı ve ücretsiz ağ bağlantısı olsun diyoruz ama yurtlarda örümcek ağları çıkıyor. Memleketi öyle yoksullaştırdılar; milleti öyle çaresiz bıraktılar ki klasik Rus Edebiyatında anlatılan derin fakirlik bizde gerçek oldu! Kürsülerde, televizyonlarda vatan millet edebiyatını kimseye kaptırmayanlar; iş vatan çocuklarına geldiğinde onlara sadece fakirlik edebiyatını bırakıyorlar”Haber fotolarını ekte sunar, iyi çalışmalar dileriz.