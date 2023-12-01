Başkan Tural, Dünya Şoförler Günü'nde Şoför Esnafını Ziyaret Ederek Kutladı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla şehirde taşıma hizmeti veren şoför esnafını ziyaret etti. Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ile birlikte taksi, halk otobüsü, servis ve tır şoförlerini ziyaret eden Başkan Tural, şoförlerin gününü kutladı.Başkan Tural, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, şoförlerin önemli bir meslek grubunu temsil ettiğini ve toplumun günlük yaşamında kilit bir rol oynadığını belirtti. Direksiyon başında saatlerce mesai harcayarak, can ve mal güvenliğini sağlayan şoförlerin, toplumun asil duygularını taşıyan bireyler olduğunu vurguladı.Dünya Şoförler Günü'nün önemine değinen Başkan Tural, şoförlerin gece gündüz demeden, zorlu şartlarda emek harcayarak taşıma görevini yerine getirdiğini ifade etti. Başkan Tural, şoförlerin fedakarlıklarını takdirle karşıladığını ve onların kazasız belasız sürüşlerle sağlık ve bereket dolu bir gün geçirmelerini temenni etti.Ziyaretler sırasında şoför esnafı, Başkan Tural'a teşekkür ederek, her zaman şoför esnafının yanında olduğu için minnettarlık duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, şoför esnafının beklenti ve taleplerini Başkan Tural'a ileten katılımcılar, birlikte daha güzel çalışmalara imza atma temennisinde bulundular.Başkan Tural'ın duyarlılığı ve ziyaretleri, şoför esnafı tarafından olumlu bir şekilde karşılanarak takdirle karşılandı.