Şarkikaraağaç Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Şarkikaraağaç ilçesinin geleneksel festivali Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivalin açılış programına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Av. Osman Zabun, Şarkikaraağaç Kaymakamı Emre Arslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda Şarkikaraağaçlı katıldı.

Açılışta konuşan Vali Baruş, “Şarkikaraağaç’ın insanları gerçekten devletine, milletine yürekten bağlı, vatandaşlarıyla her türlü hizmetin en iyisini hak eden güzel bir ilçemiz. İlimizden uzak ama gönüllerimizin daima en derin yerinde yaşayan ve bizlerin de hizmet etmekten büyük bir onur duyduğu çok kıymetli bir ilçemiz. Değerli hemşehrilerim, festivaller öncelikle o yöre halkının bir araya gelmesi, birbirine olan bağlılığının, kardeşliğinin artması, bu sayede birlikte iş yapma bilincinin gelişmesi ve özellikle dışarıda yaşayan hemşehrilerin bu festivallere iştirak etmesi münasebetiyle memleketlerini, doğdukları toprakları hatırlayıp unutmaması bakımından birinci öneme sahip olaylar olarak görüyoruz. Onun için festivallerin kıymetini bilmemiz lazım. Bu anlamda yıllardır yapılmayan festivalin devam ettirilmesinde emeği geçen değerli belediye başkanımızı kutluyorum. Festivalin ilçeniz için hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini, sizin yaşamınıza ayrı bir sevinç getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şarkikaraağaç, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bulgaristan halk oyunu ekipleri birbirinden güzel gösteriler sundu. 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde konserler ve daha birçok etkinlik düzenlenecek.

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