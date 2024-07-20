Isparta 1. Moto Fest Doğanın Eşsiz Manzarasında Gerçekleşiyor

1. Moto Fest Doğanın Eşsiz Manzarasında Gerçekleşiyor

Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Moto Fest, Gölcük Tabiat Parkı’nda başladı. Şehir dışından yüzlerce motosiklet tutkununun katıldığı 1. Isparta Moto Fest, birbirinden eğlenceli aktivite ve heyecan dolu gösterilere sahne oluyor. Şehir dışından gelen misafirler Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı ve Isparta’yı çok beğendiklerini belirterek, etkinliğe katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla, Isparta Racing Motor Sporları Kulübü işbirliğiyle Quick Sigorta'nın sponsorluğunda düzenlenen 1. Moto Fest başladı. 21 Temmuz’a kadar sürecek olan Moto Fest için şehir dışından yüzlerce motosiklet tutkunu Isparta’ya geldi. Doğanın eşsiz manzarası eşliğinde Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen Moto Fest’te birbirinden eğlenceli aktiviteler ve heyecan dolu gösteriler ile yarışmalar yer alıyor. Festivalin akşamlarında ise konserler düzenleniyor.

Festivalin ilk gün akşamında Ertuğrul Kiraz sahne alırken, ikinci gününde Retrobüs ve 3. gün akşamı da Argo ile Sekiz Beş konser verecek. Moto Fest’in cumartesi günü etkinlikleri kapsamında Big Enduro ve Süper Enduro yarışmaları, Lavanta Bahçeleri, Kirazlıdere ve Andık Deresi kültür gezileri gerçekleştirilecek.

Moto Fest’in ikinci gününde Eren Çelik Moto Stunt gösterisi gerçekleştirildi. Eren Çelik’in yaptığı gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Isparta Racing Motor Sporları Kulübü Kurucu Başkanı Sedat Karaçay, Isparta Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl ilk kez Moto Fest düzenlediklerini söyledi. Gölcük Tabiat Parkı’nda düzenlenen Moto Fest için gelen misafirlerin çoğunluğunun şehir dışından olduğunu dile getiren Karaçay, “Tüm Isparta halkımızı da etkinliğimize davet ediyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz, konserimiz, çekilişimiz var. Güzel bir organizasyon oluyor. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen de festivalimize büyük destek veriyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Moto Fest’e İstanbul’dan katılan Osman Kayacık, Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı’nın havasının ve suyunun çok güzel olduğunu belirtti. Kayacık, “Organizasyon çok güzel. Isparta’nın insanları da çok tatlı. Isparta yöresi misafirperver. İstanbul’dan bezdik, burası çok güzel. Isparta Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Nuri Selvi ise çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, “Gölcük Tabiat Parkı çok güzel bir yer. İnsanlar sıcak kanlı ve bizi güzel karşıladılar. Isparta Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.

Ailesiyle birlikte Moto Fest için Aydın’dan geldiklerini dile getiren Ayşe Tepe de Gölcük Tabiat Parkı’nın tahmin ettiklerinden de çok güzel olduğunu söyledi. Motosiklet tutkunu olduklarını ifade eden Tepe, etkinliklere katılmaya çalıştıklarını kaydetti.















