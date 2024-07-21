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Isparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal Lezzetleri

Isparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal Lezzetleri
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2024 00:34
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Isparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç ve Mangal Lezzetleri

Isparta'da mangal severlerin yeni adresi Ahmet'in Yeri, enfes lezzetleriyle dikkat çekiyor. Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı adresinde bulunan Ahmet'in Yeri, ekmek arası dürüm ve porsiyon şeklinde sunulan mangalda pişmiş lezzetleriyle damak tadınıza hitap ediyor.

Menüsünde ızgara ve şiş köfte, tavuk şiş, Adana kebap, Urfa kebap, ciğer, kuşbaşı şiş, kuzu ve dana kokoreç gibi çeşitli seçenekler bulunduran Ahmet'in Yeri, ayrıca tavuk kanat, tavuk incik ve pirzola gibi özel tatlarla da müşterilerini memnun ediyor. Lezzet dolu bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir durak olan Ahmet'in Yeri, geniş menüsü ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Ahmet'in Yeri, sadece yerinde lezzet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Yemek Sepeti ve Getir uygulamaları üzerinden de paket servis hizmeti sunarak lezzetlerini evinize kadar getiriyor. Ayrıca, akşam 17:00’den sabah 05:00’e kadar açık olan Ahmet'in Yeri, gece boyunca da hizmetinizde.

Daha fazla bilgi ve sipariş için Ahmet'in Yeri’ne ulaşabilirsiniz:

  • Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta
  • Telefon: 0 246 228 06 00 - 0531 270 09 81

Ahmet'in Yeri, mangal keyfini Isparta halkıyla buluşturmak için sizleri bekliyor!

 

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