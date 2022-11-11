Lezzetin Isparta'daki adı Ramazan Usta
Lezzetin yeni adresi Şanlıurfa kebap ve lahmacun salounu...
Kebap, lahmacun ve pide çeşitleri hem lezzetli olsun hem de sağlıklı bir ortamda hazırlansın istiyorsanız Isparta'da Urfa Kebap ve lahmacun salonu tam da aradığınız adres.
Şanlıurfa kebap ve lahmacun salonunda öğle yemeği ve akşam yemeği için gidebileceğiniz gerçekten lezzetli bir adres.
Yöresel baharatlarla zenginleştirilen Urfa'ya özel kebap, lahmacun ve pide çeşitlerini başka bir yerde bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kalifiye elemanları, güler yüzlü işletmecileri, on parmağında on marifet ustalarıyla sevdiklerinizle birlikte gönül rahatlığıyla uğrayabilir, muhteşem lezzetlerle misafirlerinizi tanıştırabilirsiniz.
Aileniz ya da arkadaşlarınız ile lezzetli ve keyifli bir yemek istiyorsanız Şanlıurfa kebap ve lahmacun salonu doğru bir tercih olacak. Isparta ve çevresinde kebap, lahmacun ve pide çeşitlerini yemek isteyenler telefon ile siparişlerini verebilirler. Evlere ve iş yerlerine paket servisleriyle de hizmet veren bu mekan Isparta'nın gözdesi olmaya aday.
''En Lezzetli Urfa Kebabı ve Lahmacunu Burada Yenir''
Adres: Kutlubey mh. Kafeler cad.
1005. Sk. No:19
Telefon: 0545 259 87 74
MENÜLER
Urfa Kebap
Adana Kebap
Kuşbaşı Şiş
Tavuk Şiş
Tavuk Kanat
Patlıcan Kebap
Dana Ciğer
Kıymalı Pide
Peynirli Pide
Kaşarlı Pide
Kuşbaşılı Pide
Soğuk ve Sıcak
İçeçekler