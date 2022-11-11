Isparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından, Isparta Valiliği koordinatörlündeaşağıda belirtilen yerlerde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinin gerçekleştirmesi amacı ile 3 ay süreli 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.
Programa katılmak isteyenkişiler 14 Kasım-18 Kasımtarihleri arasında e-devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tre-şube üzerindenbaşvuru yapabileceklerdir.
|Program Portal Numarası
|308776
|Katılımcı Başvuru Tarihleri
|14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022
|Noter Kurası Çekiliş Tarihi- Saati
|25 Kasım 2022 – 10:00
|Noter Kurası Çekiliş Yeri
|Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Yayla Mah. 1612 Sokak No:5 32100 – Isparta Merkez
|Program Başlama – Bitiş Tarihi
|15 Aralık 2022 – 13 Mart 2023
|SIRA NO
|TOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULANACAK YERLER
|KATILIMCI SAYISI
|Isparta Valiliği
|5
|Isparta İl Özel İdaresi
|55
|Isparta Belediye Başkanlığı
|45
|1
|ISPARTA MERKEZ TOPLAMI
|105
|Yalvaç Kaymakamlığı
|4
|Yalvaç İlçe Belediye Başkanlığı
|10
|2
|YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI
|14
|Şarkikaraağaç Kaymakamlığı
|4
|Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanlığı
|10
|3
|ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI
|14
|Sütçüler Kaymakamlığı
|4
|Sütçüler İlçe Belediye Başkanlığı
|6
|4
|SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI
|10
|Eğirdir Kaymakamlığı
|4
|Eğirdir İlçe Belediye Başkanlığı
|10
|5
|EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI
|14
|Aksu Kaymakamlığı
|1
|Aksu İlçe Belediye Başkanlığı
|6
|6
|AKSU İLÇESİ TOPLAMI
|7
|Atabey Kaymakamlığı
|1
|Atabey İlçe Belediye Başkanlığı
|7
|7
|ATABEY İLÇESİ TOPLAMI
|8
|Gönen Kaymakamlığı
|1
|Gönen İlçe Belediye Başkanlığı
|6
|8
|GÖNEN İLÇESİ TOPLAMI
|7
|Senirkent Kaymakamlığı
|1
|Senirkent İlçe Belediye Başkanlığı
|7
|9
|SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI
|8
|Keçiborlu Kaymakamlığı
|1
|Keçiborlu İlçe Belediye Başkanlığı
|7
|10
|KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI
|8
|Gelendost Kaymakamlığı
|1
|Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı
|7
|11
|GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI
|8
|Uluborlu Kaymakamlığı
|1
|Uluborlu İlçe Belediye Başkanlığı
|7
|12
|ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI
|8
|Yenişarbademli Kaymakamlığı
|1
|Yenişarbademli İlçe Belediye Başkanlığı
|6
|13
|YENİŞARBADEMLİ İLÇESİ TOPLAMI
|7
|14
|Çarıksaraylar Belediyesi
|4
|15
|Büyükkabaca Belediyesi
|4
|16
|Kuleönü Belediyesi
|4
|17
|Sav Belediyesi
|4
|18
|Senir Belediyesi
|4
|19
|Güneykent Belediyesi
|4
|20
|Çiçekpınar Belediyesi
|4
|21
|Hüyüklü Belediyesi
|4
|TOPLAM
|250
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),