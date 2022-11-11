isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT

ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT
ISPARTA
44 Okunma
0
ISPARTA TARIM FUARIISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ
   
                       Isparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından, Isparta Valiliği koordinatörlündeaşağıda belirtilen yerlerde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinin gerçekleştirmesi amacı ile 3 ay süreli 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyenkişiler 14 Kasım-18 Kasımtarihleri arasında e-devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tre-şube üzerindenbaşvuru yapabileceklerdir.
 
Program Portal Numarası 308776
Katılımcı Başvuru Tarihleri14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022
Noter Kurası Çekiliş Tarihi- Saati25 Kasım 2022 – 10:00
Noter  Kurası Çekiliş YeriIsparta Ticaret ve Kültür Merkezi Yayla Mah. 1612 Sokak No:5 32100 – Isparta Merkez
Program Başlama – Bitiş Tarihi15 Aralık 2022 – 13 Mart 2023
 
 
SIRA NOTOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULANACAK YERLERKATILIMCI SAYISI
 Isparta Valiliği5
 Isparta İl Özel İdaresi55
 Isparta Belediye Başkanlığı45
1ISPARTA MERKEZ TOPLAMI105
 Yalvaç Kaymakamlığı4
 Yalvaç İlçe Belediye Başkanlığı10
2YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI14
 Şarkikaraağaç Kaymakamlığı4
 Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanlığı10
3ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI14
 Sütçüler Kaymakamlığı4
 Sütçüler İlçe Belediye Başkanlığı6
4SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI10
 Eğirdir Kaymakamlığı4
 Eğirdir İlçe Belediye Başkanlığı10
5EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI14
 Aksu Kaymakamlığı1
 Aksu İlçe Belediye Başkanlığı6
6AKSU İLÇESİ TOPLAMI7
   
 Atabey Kaymakamlığı1
 Atabey İlçe Belediye Başkanlığı7
7ATABEY İLÇESİ TOPLAMI8
 Gönen Kaymakamlığı1
 Gönen İlçe Belediye Başkanlığı6
8GÖNEN İLÇESİ TOPLAMI7
 Senirkent Kaymakamlığı1
 Senirkent İlçe Belediye Başkanlığı7
9SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI8
 Keçiborlu Kaymakamlığı1
 Keçiborlu İlçe Belediye Başkanlığı7
10KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI8
 Gelendost Kaymakamlığı1
 Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı7
11GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI8
 Uluborlu Kaymakamlığı1
 Uluborlu İlçe Belediye Başkanlığı7
12ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI8
 Yenişarbademli Kaymakamlığı1
 Yenişarbademli İlçe Belediye Başkanlığı6
13YENİŞARBADEMLİ İLÇESİ TOPLAMI7
14Çarıksaraylar Belediyesi4
15Büyükkabaca Belediyesi4
16Kuleönü Belediyesi4
17Sav Belediyesi4
18Senir Belediyesi4
19Güneykent Belediyesi4
20Çiçekpınar Belediyesi4
21Hüyüklü Belediyesi4
 TOPLAM250

 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
 
 
 
TYP’ye katılmak için;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ŞANLIURFA'NIN GERÇEK KEBABI VE LAHMACUNU ARTIK ISPARTA'DA!
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT
Twitter ''mavi tik'' nasıl alınır? Türkiye fiyatı belli oldu
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ
ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
Isparta Yiğiti Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası
AMAN DİKKAT! ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADI
ISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYOR
Isparta'da siren sesi uyarısı
Isparta Yunus Timlerinden narkotik operasyonlar
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı
TEMPO PARK'TAN KIŞ DÜĞÜNLERİ KAMPANYASI
EYLÜL MİNEL'DE LOKUM VE REÇELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLERİ
ISPARTA'DA EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK REYONLARINDA
GÜNÜN HABELRERİ
ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYIISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ISPARTA'DA OTO SES SİSTEMLERİ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM GÜNDEM OTO MÜZİK'TE!
BENİZN VE LPG'YE ZAM GELİYOR! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
Deprem Isparta ve Burdur’da da hissedildi
Isparta'da Müzik tutkunlarının adresi Tezcan Müzik...
KALECAMPEN SHOWROOM ŞİMDİ ISPARTA ŞEHİR MERKEZİNDE
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi Başladı 10 Kasım 2022
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı BaşlıyorISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor07 Kasım 2022
ISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYORISPARTA'DA BİR İLK! TELALEM'DE TÜM CİHAZLAR NANO TEKNOLOJİ İLE KAPLANIYOR08 Kasım 2022
Vali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret ettiVali Baruş Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret etti09 Kasım 2022
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladıIsparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı07 Kasım 2022
EĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOREĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR09 Kasım 2022
Isparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda SahadalarIsparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda Sahadalar07 Kasım 2022
Isparta Yiğiti Züccaciye'de Büyük İndirim KampanyasıIsparta Yiğiti Züccaciye'de Büyük İndirim Kampanyası10 Kasım 2022
ITSO Başkanı Çelik 10 Kasım MesajıITSO Başkanı Çelik 10 Kasım Mesajı10 Kasım 2022
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle AnıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk Isparta'da Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2022
Isparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldıIsparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldı10 Kasım 2022
Isparta'da Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri DüzenlendiIsparta'da Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi05 Kasım 2022
ISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİISPARTA'DA FUARDA BİR İLK! AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ10 Kasım 2022
ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!ISPARTA ERGÜN ISI'DAN FUARA ÖZEL BÜYÜK KAMPANYA!10 Kasım 2022
İlber Ortaylı, ISUBÜ’nün akademik yıl açılışı için Isparta’ya gelecekİlber Ortaylı, ISUBÜ’nün akademik yıl açılışı için Isparta’ya gelecek05 Kasım 2022
ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ10 Kasım 2022
ALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADIALTIN FİYATLARINDA ÇILGIN YÜKSELİŞ! ALTIN FIRLADI08 Kasım 2022
Isparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta BaşlıyorIsparta’nın Enleri Halk Oylaması Aralık’ta Başlıyor07 Kasım 2022
EYLÜL MİNEL'DE LOKUM VE REÇELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADIEYLÜL MİNEL'DE LOKUM VE REÇELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI07 Kasım 2022
ISPARTA VALİSİ BARUŞ'UN KASIM MESAJIISPARTA VALİSİ BARUŞ'UN KASIM MESAJI09 Kasım 2022