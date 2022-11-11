Program Portal Numarası 308776 Katılımcı Başvuru Tarihleri 14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022 Noter Kurası Çekiliş Tarihi- Saati 25 Kasım 2022 – 10:00 Noter Kurası Çekiliş Yeri Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Yayla Mah. 1612 Sokak No:5 32100 – Isparta Merkez Program Başlama – Bitiş Tarihi 15 Aralık 2022 – 13 Mart 2023

SIRA NO TOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULANACAK YERLER KATILIMCI SAYISI Isparta Valiliği 5 Isparta İl Özel İdaresi 55 Isparta Belediye Başkanlığı 45 1 ISPARTA MERKEZ TOPLAMI 105 Yalvaç Kaymakamlığı 4 Yalvaç İlçe Belediye Başkanlığı 10 2 YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI 14 Şarkikaraağaç Kaymakamlığı 4 Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanlığı 10 3 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI 14 Sütçüler Kaymakamlığı 4 Sütçüler İlçe Belediye Başkanlığı 6 4 SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI 10 Eğirdir Kaymakamlığı 4 Eğirdir İlçe Belediye Başkanlığı 10 5 EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI 14 Aksu Kaymakamlığı 1 Aksu İlçe Belediye Başkanlığı 6 6 AKSU İLÇESİ TOPLAMI 7 Atabey Kaymakamlığı 1 Atabey İlçe Belediye Başkanlığı 7 7 ATABEY İLÇESİ TOPLAMI 8 Gönen Kaymakamlığı 1 Gönen İlçe Belediye Başkanlığı 6 8 GÖNEN İLÇESİ TOPLAMI 7 Senirkent Kaymakamlığı 1 Senirkent İlçe Belediye Başkanlığı 7 9 SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI 8 Keçiborlu Kaymakamlığı 1 Keçiborlu İlçe Belediye Başkanlığı 7 10 KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI 8 Gelendost Kaymakamlığı 1 Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı 7 11 GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI 8 Uluborlu Kaymakamlığı 1 Uluborlu İlçe Belediye Başkanlığı 7 12 ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI 8 Yenişarbademli Kaymakamlığı 1 Yenişarbademli İlçe Belediye Başkanlığı 6 13 YENİŞARBADEMLİ İLÇESİ TOPLAMI 7 14 Çarıksaraylar Belediyesi 4 15 Büyükkabaca Belediyesi 4 16 Kuleönü Belediyesi 4 17 Sav Belediyesi 4 18 Senir Belediyesi 4 19 Güneykent Belediyesi 4 20 Çiçekpınar Belediyesi 4 21 Hüyüklü Belediyesi 4 TOPLAM 250

ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİIsparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından, Isparta Valiliği koordinatörlündeaşağıda belirtilen yerlerde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinin gerçekleştirmesi amacı ile 3 ay süreli 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyenkişiler 14 Kasım-18 Kasımtarihleri arasında e-devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tre-şube üzerindenbaşvuru yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),