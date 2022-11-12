Bu yıl 17. si düzenlenen "Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı" bölge çiftçisi ve ziyaretçileri ile buluştu.Alternatif ve modern üretim teknikleri ile tarımın yaygınlaştırılması, üreticilerimizin bilinçlendirilerek güçlendirilmesi ve pazara ulaşım kapasitelerinin geliştirilmesi için her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarın açılışı, Isparta Valisi Aydın Baruş ve çok sayıda davetli kurum-kuruluş yöneticisinin hazır bulunduğu törenle yapıldı.Tarım ve Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın katıldığı ve tarımsal anlamda yeni ürünlerinin görücüye çıktığı fuarda, İl Müdürlüğümüz tarafından stant açılarak, İlimizde yetişen ve üretimi yapılan ürünler ile Bakanlığımızın uygulamış olduğu projeler ve çalışmalar hakkında tanıtımlar yapılmıştır.Fuarda büyük ilgi gören ve Isparta da yetişen ürünlerin sergilendiği İl Müdürlüğümüz standı Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel’in eşliğinde ziyaret edildi. Kurumumuzun çalışmaları hakkında bilgi verildi.İl Müdürlüğümüz tarafından Isparta'nın yanı sıra diğer İllerden gelerek fuarı ziyaret eden çiftçi ve ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunularak, Isparta'nın değerleri olan ürünlerin tanıtımı yapılmış, stantta görevli teknik personellerimizce teknik bilgiler aktarılmıştır.