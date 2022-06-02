Hastanemiz Acil Servisine Afyon Dazkırı ilçesinden gelerek başvuran Sümeyra Hanım, “Gebeliğimin 29. haftasındayken sancılarım olunca erken doğum nedeniyle Isparta Şehir Hastanesine bebeğim ve benim için ihtiyaç duyabileceğimiz tüm imkanların bulunması nedeniyle geldik. Acil Servise başvurduğumda Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Çağatay GÖÇER ve ekibi çok yardımcı oldular. İyi ki buraya gelmişiz ,Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Op. Dr. Ahmet İbrahim KURTOĞLU ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları sayesinde 900 gr doğan oğlumuzu 58 gün süren yoğun bakım sürecinden sonra kucağıma alarak sağlıklı bir şekilde taburcu oluyoruz çok mutluyum” dedi.Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Op. Dr. Ahmet İbrahim KURTOĞLU ise,” 29 haftadan bugünlere uzanan acelecilik ile çıktığı yolda sekelsiz hayata tutunmayı başaran kahramanımız Bartanımızı hayatının 58.gününde uğurlamanın sevincini ablaları ve kıymetli annesi ile paylaşıyoruz “dedi.Anne Sümeyra Hanım 58 gün süren bu zorlu süreçten sonra bebeğinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek ve bu süreçte yanında olan Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Çağatay GÖÇER ,Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Op.Dr. Ahmet İbrahim KURTOĞLU başta olmak üzere Acil Servis çalışanları, Doğum Ünitesi çalışanları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları ve Isparta Şehir Hastanesinin tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Bizde Isparta Şehir Hastanesi olarak bebeğimize ve ailesine sevdikleriyle beraber sağlıklı günler dileriz.Isparta Şehir Hastanesi