Isparta’nın ihracat geliri 31,8 milyon dolar oldu

Isparta 1-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 31 milyon 890 bin 21 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise ihracat geliri toplamı totalde 180 milyon 133 bin 30 dolar seviyesine yükseldi.



-Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 32’nci kenti oldu

Isparta, Türkiye’de 81 kent içerisinde en yüksek ihracat gerçekleştiren 32’nci kent oldu.

Isparta Nisan 2022 döneminde 36 milyon 416 bin 62 dolar ihracat yapmıştı.

2021 yılı Mayıs döneminde ise ihracatı 38 milyon 849 bin 22 dolar idi. 1 Ocak-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise Isparta’nın ihracatı 189 milyon 605 bin 10 dolar olarak hesaplanmıştı.



-Düzey 2- TR 61 ihracat geliri 1.1 milyarı doları aştı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde Ocak- Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat totalde 1 milyar 118 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı verilere yakın plan yapıyoruz:



Kent My.’22 Sıra Oca.-My.’22

Antalya 166.350,42 15 884.715,19

Isparta 31.890,21 32 180.133,30

Afyon 47.674,24 34f 173.344,91

Burdur 17.564,00 44 109.035,59



-Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat artışı yaşandı

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 204 milyon 848 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 199 milyon 333 bin dolar idi. Değişim oranı (artış) yüzde 2.8; Pay (20) yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.



-Batı Akdeniz Bölgesi ihracatı 1 milyar 118 milyon dolar oldu

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 118 milyon 987 bin dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 036 bin 318 dolar idi. Değişim 8.0 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21



Toplam 180.133,30

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Isparta’nın Mayıs 2022 dönemi ihracatı: 31.890,21 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 dönemi ihracatı: 180.133,30 dolar

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Isparta’nın Mayıs 2021 dönemi ihracatı: 38.849,22 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Mayıs 2021 dönemi ihracatı: 189.605,10 dolar

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Isparta’nın Nisan 2022 dönemi ihracatı: 36.416,62 dolar

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.581,68

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12