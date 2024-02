Sakın İnanmayın! Isparta Emniyetten Operasyon

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Önemli Bilgilendirme!

20.02.2024 tarihinde Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden A.M. isimli vatandaş, telefonla aranarak kendisine polis olarak tanıtan ve "Adınız bir soruşturmaya karıştı, bankada bulunan tüm paranı bizim söylediğimiz hesaba yatır" şeklinde bilgi veren şahıs tarafından dolandırıldığını beyan etti. A.M., şahsın yönlendirdiği hesaba 582.000 TL parayı yatırdıktan sonra durumdan şüphelenerek Asayiş Şube'ye başvuruda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın yatırdığı para ile ilgili banka ile yapılan görüşmeler sonucunda hesap bloke edilerek şüphelinin 582.000 TL'yi çekmesi engellendi. Şüphelinin hesabındaki bu miktar, Mağdur A.M.'nin hesabına banka tarafından iade edildi.

Şüpheli F.D. isimli şahıs, banka görevlileri ve İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli bir çalışma sonucunda 22.02.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Not: Vatandaşlarımızı telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve "Adınız FETÖ/PDY vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı" diyerek para veya altın talep eden şahıslara inanmamaları önemle hatırlatılır. Böyle bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önemle rica olunur.