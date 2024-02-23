Anayasa Mahkemesi'nden Telefon Kullanıcılarına Önemli Karar!

Cep telefonu hattı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararıyla yeni bir döneme girildi. Mahkeme, numara taşımanın mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmederek, operatörlerin bu konudaki endişelerini haklı buldu.

Son dönemde cep telefonu ücretlerine yapılan zamların ardından birçok operatörde internet ve konuşma ücretlerinde artış yaşanmıştı. Bu durumdan etkilenmek istemeyen kullanıcılar, daha uygun tarifeler sunan başka operatörlere geçmeye başlamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla birlikte numara taşımanın ekonomik hakları kısıtlayacağı ve mülkiyet hakkına müdahale anlamına geleceği belirtildi.

Mahkemenin açıklamasında, 2008 yılındaki düzenleme öncesinde idarenin doğrudan numara taşınabilirliğine ilişkin açık bir kanuni düzenleme yapmadan yönetmelikle mezkur müesseseye uygulanırlık kazandırılmasının öngörülebilir olmayan genişletici yorumuna dayandığı ifade edildi. Bu durumun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Operatörlerin 25 yıllığına kapatılan kodların diğer şirketlere açılmasının kendileri açısından mali riskler doğurabileceği endişelerine Anayasa Mahkemesi tarafından onay verilmiş oldu. Telefon kullanıcıları, mahkeme kararıyla birlikte numara taşıma konusunda yeni bir düzenleme bekleyebilir.