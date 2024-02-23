Isparta'da Emniyetten Önemli Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 14.02.2023 tarihinde F.T. isimli vatandaşın bulaşık makinesi tamiri bahanesiyle dolandırıldığı olaya müdahale etti. Mağdur F.T., bozulan bulaşık makinesini tamir ettirmek için internetten bulduğu telefon numarasını aradığını ve gelen şahısların makineyi alarak birkaç gün sonra 15.800 TL tamir masrafı talep etmeleri üzerine şikayetçi olduğunu belirtti.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda şüpheli şahısların kimliklerini tespit ederek 21.02.2024 tarihinde yakalama operasyonu düzenledi. Şüpheliler S.K., E.A. ve Y.A., 22.02.2024 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Bulaşık makinesi ise mağdur F.T.'ye teslim edildi.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.