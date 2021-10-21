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Sakarya Zaferi 100 yaşında! Isparta'da etkinlikler yapılacak!

Sakarya Zaferi 100 yaşında! Isparta'da etkinlikler yapılacak!
ISPARTA
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Konu: Sakarya Meydan Muharebesi 100. Yılı Anma Etkinlikleri Programı
Tarih:   22 Ekim 2021 Cuma
Saat:    15.00
Yer: Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
 
Program :
1- Sakarya Marşı (Sözlü)
2- Bu Bayrak  (Sözlü)
3- Anafartalar Marşı
4- Hoş Gelişler Ola M. Kemal Paşa (Sözlü)
5- Kemal Atatürk Marşı
6- Plevne Marşı (Sözlü)
7- Vatan Marşı (Kıraç Düzenlemesi – Sözlü)
8- Kuvayi Milliye Marşı
9- Köroğlu Destanı (Sözlü)
10- Vatan Marşı (Mülkiye Marşı Sözlü)

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