3 NCÜ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI
ANTALYA
Konu: Sakarya Meydan Muharebesi 100. Yılı Anma Etkinlikleri Programı
Tarih: 22 Ekim 2021 Cuma
Saat: 15.00
Yer: Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Program :
1- Sakarya Marşı (Sözlü)
2- Bu Bayrak (Sözlü)
3- Anafartalar Marşı
4- Hoş Gelişler Ola M. Kemal Paşa (Sözlü)
5- Kemal Atatürk Marşı
6- Plevne Marşı (Sözlü)
7- Vatan Marşı (Kıraç Düzenlemesi – Sözlü)
8- Kuvayi Milliye Marşı
9- Köroğlu Destanı (Sözlü)
10- Vatan Marşı (Mülkiye Marşı Sözlü)