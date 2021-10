Isparta Belediyesi öncülüğünde Çandır’a 5 ev daha yapılıyor

Isparta Belediyesi Çandır’daki orman yangını esnasında evi zarar gören ve tamamen kullanılamaz hale gelen evleri yeniliyor. Bugüne kadar 6 evi tadilat eden, 2 evi sıfırdan yapan belediye, şimdide 5 evin daha yapımını üstlendi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 oda ve 120 metrekareden oluşacak evlerin, iş insanları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye öncülüğünde yapılarak anahtarlarının vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.Isparta Belediyesi Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı bölgesinde köy içerisinde kalan ve 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınında zarar gören ve tamamen yanan evlerin yeniden yapılması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.Isparta Belediyesi çıkan yangında zarar gören 6 evin tadilatını tamamladı. Tadilat kapsamında evlerin pencereleri pvc ile değiştirildi. Çatıları, boyaları, mutfak dolapları, güneş enerji sistemleri, laminatları ve elektrik tesisatları yenilendi.Ayrıca çıkan yangında evi tamamen yanan ve yıkılan Mustafa Kabak ve Ayfer Aydoğmuş’a ait iki evde sıfırdan yapılıyor. Evlerin yapım çalışmalarında sona gelindi.Isparta Belediyesinin yapmış olduğu 6 evin tadilatı ve iki yeni ev yapımının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yine bölgede evleri tamamen yanan 5 vatandaşa ait evlerin de belediye öncülüğünde hiçbir ücret alınmadan yapılarak mülk sahiplerine anahtarlarının teslim edileceğini söyledi. Verandası ile birlikte 120 metrekare ve 3 odadan oluşacak evlerin yapımlarına başlanıyor.Belediyenin yapmış olduğu yeni evleri ve tadilattan geçen yapıları inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evi hasar gören ve evleri tamamen yanan vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten ve Allah’ın böyle acılı günleri bir daha yaşatmaması temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Ülkemizin bir çok yerinde bu acıları yaşadık. Çok şükür o günler geride kaldı. O acıları, afeti yaşarken ormanlarımız, içerisinde birçok canlımız yandı telef oldu. Yangında evlerimiz, ahırlarımız yandı. Bu afetten kurtulmak için devletimiz var gücüyle mücadelesini verdi, bunu hepimiz burada gördük. Her ne kadar art niyetli insanlar ‘yangını söndürmede aciz kaldık’ dese de bizler hiçbir zaman aciz kalmadık, Allah’ın izniyle de bu yangınlardan en kısa sürede kurtulmak için mücadeleyi vererek söndürdük. Yangınlar söndürüldükten sonra da devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Yangın anında her türlü desteği verdiği gibi yangından sonrada her türlü desteği vermeye devam ediyor. Tesellimiz ölü ve yaralımızın olmaması” dedi.Yangın anından bugüne kadar devamlı Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir ile irtibatlı olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, yapılabilecek ne varsa muhtar ve vatandaşlarla konuşarak istişarelerde bulunduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız, valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımız geldi. Buradaki birlik beraberliği görünce insanlar ‘şükürler olsun öncelikle biz birbirimizi korumak, desteklemek için hep birlik beraberlik içerisinde olabiliyoruz’ dediler. Bu çok önemliydi. Bizde bu zor günlerde sizleri yalnız bırakmamak için Isparta Belediye Başkanı olarak, hem belediyemizin, hem de Isparta’mızdaki vatandaşlarımızın, firmaların desteği ile sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Yangından sonra çıkan hasarı gidermek için kolları sıvadık. Ispartalı vatandaşlarımızın vermiş olduğu desteklerle 2 evi yaptık boya seviyesine geldi. 6 evin de tadilatını gerçekleştirdik, boyaları yapılacak” şeklinde konuştu.Yangın anından bugüne kadar devletin mağdur olan vatandaşlara gerekli maddi yardımı yaptığını, belediye olarak da kendilerinin 6 evin tadilatı ile yeni 2 evin yapımını gerçekleştirdiklerini belirten Başdeğirmen, “Bu yapılan evlerin dışında 5 evimiz daha kaldı. Herhangi bir para ödemeden bu evleri sizlere en kısa zamanda teslim etmek istiyoruz. Eşya paralarınızı devletimiz verdi, diğer evlerinizi de biz yapınca hiçbir sorununuz olmadan evlerinize döneceksiniz. Bizlerde bunu devletimizin adına, kendi imkanlarımda dahil olmak şartıyla evlerinizi vatandaşlarımızın da desteği ile yapıp sizlere teslim edeceğiz ve Allah’ın izniyle olması gereken vazifemizi de yerine getirmiş olacağız” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yeni yapılacak 5 evin özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.Vatandaşlar ise kendileri için yapılacak olan evlerin planlarını inceleyerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Yeni evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, “Annem evinin yandığını ve şu anki yapılan evini görmedi, göstermek de istemedik” derken, yeni evlenen ve 1,5 aylıkken evleri yanan çift de, “Evimiz, eşyalarımız yandı. Ailemle birlikte 6 kişiyiz ve konteynırda kalıyoruz. Belediye Başkanımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi. Vatandaşlar, “Başkanım Allah razı olsun, buraya kadar gelmeniz bizlere onur veriyor. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, başkanımıza, hayırsever vatandaşlarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman yanımızda” ifadelerinde bulundu.Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir de Başkan Başdeğirmen ve devletin tüm yetkililerine teşekkür ederek, “Evi yanan vatandaşlarımızın evleri en kısa sürede yapılarak teslim edilecek” görüşlerinde bulundu.