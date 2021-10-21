Ülkemizde oto ekspertiz/oto check-up sektörünün kurumsallaşması ve yaygınlaşmasına öncülük eden Pilot Garage, ikinci el araç pazarında yıllar içinde değişen dinamiklere ışık tutarak, 2 el araç sektörüne çeki düzen veriyor.
Regülasyonların desteğiyle zaman içerisinde ülkemizdeki ikinci el araç parkının daha sağlıklı kalmasında kurumsal ekspertiz noktalarının önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Pilot Garage Isparta Şubesi Yöneticileri, Doğan Altun ve Kaan Altun yaptıkları açıklamada; , "Ülkemizdeki araç yaş ortalamasının 14,2 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iki muayene arasında araçların trafiğe uygunluğu TSE Belgesi olan ekspertiz noktalarında tekrar kontrol edilmiş oluyor. Yanmayan sinyal lambasından şasi işlemlerine, lastik hasarlarına değin ekspertize giren araç çok detaylı şekilde inceleniyor ve eksikler tespit ediliyor. Birçok suçta kullanılan change araçlar da yine ekspertizde ortaya çıkıyor." dedi.
İKİ MUAYENE ARASINDA TRAFİĞE UYGUNLUK
İki yılda bir düzenli olarak muayene gören otomobillerin, bu zaman diliminde belirli eksiklerinin ortaya çıktığını söyleyen Pilot Garage Isparta yetkilileri "Ekspertize gelen otomobil, lastiğinden motor kulağına, şasisinden sinyal lambalarına, fren balatasından egzoz sistemine, en küçük noktasına kadar gerçek anlamda check up işleminden geçmiş oluyor. Bu sayede aracı satan kişiye aracın eksikleri detaylı şekilde bildiriliyor, araç sahibi de eksiklerini görüp tamamlıyor.
Bu açıdan baktığınızda satış için zaten ekspertize giren otomobil, trafiğe uygun hale getirilmek zorunda.TSE Belgeli bir ekspertiz noktasında detaylı kontrol görmüş her araç, ikinci el değerini de korumuş oluyor. " dedi.
PİLOT GARAGE TSE ONAYLI OTO EKSPERTİZ HİZMETİ VERİYOR
TSE, HYB ve TÜV Austria belgeli Pilot Garage Oto Ekspertiz; Isparta'da da alım ve satım esnalarında ekspertiz hizmeti vererek; yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunuyor.
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com
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