KURUMSAL EKSPERTİZ PİLOT GARAGE 2. ELE ÇEKİ DÜZEN VERDİ

İKİ MUAYENE ARASINDA TRAFİĞE UYGUNLUK

Ülkemizde oto ekspertiz/oto check-up sektörünün kurumsallaşması ve yaygınlaşmasına öncülük eden, ikinci el araç pazarında yıllar içinde değişen dinamiklere ışık tutarak, 2 el araç sektörüne çeki düzen veriyor.Regülasyonların desteğiyle zaman içerisinde ülkemizdeki ikinci el araç parkının daha sağlıklı kalmasında kurumsal ekspertiz noktalarının önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Pilot Garage Isparta Şubesi Yöneticileri, Doğan Altun ve Kaan Altun yaptıkları açıklamada; ,dedi.İki yılda bir düzenli olarak muayene gören otomobillerin, bu zaman diliminde belirli eksiklerinin ortaya çıktığını söyleyen Pilot Garage Isparta yetkilileridedi.

PİLOT GARAGE TSE ONAYLI OTO EKSPERTİZ HİZMETİ VERİYOR

TSE, HYB ve TÜV Austria belgeli Pilot Garage Oto Ekspertiz; Isparta'da da alım ve satım esnalarında ekspertiz hizmeti vererek; yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı ve araçların değerinde alınıp satılmasına katkıda bulunuyor.

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

0 551 002 32 32

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ispartapilotgarage.com

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