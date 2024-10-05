Şahan Gökbakar’a 10 Yıl Hapis Şoku: Lüks Villa Başına Dert Oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu kez Recep İvedik filmleriyle değil, yasal sorunlarla gündeme geldi. Gökbakar’a ait olduğu belirtilen, nitelikli doğal koruma alanında yer alan ruhsatsız bir yapı nedeniyle, hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Gökbakar ve iki kişi için imar kirliliğine neden olma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık suçlamaları içeriyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan ve Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait taşınmazda, izinsiz olarak güneş panelleri, su deposu ve iskeleye ahşap kaplama yapıldığı tespit edildi. Marmaris Belediyesi ve Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianame, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Ç.Ö. hakkında imar kirliliğine neden olma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na ve Kıyı Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle üç yıldan on yıla kadar hapis cezası isteniyor.