Okullara 30 Bin Yeni Personel Alınıyor: Veliler Rahat Bir Nefes Alacak

Okullarda temizlik ve güvenlik sorunlarına yönelik artan endişelere çözüm getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut 49 bin temizlik görevlisine ek olarak 30 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bu adım, okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada da gündeme gelen bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, halihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personelinin görev yaptığını belirtti. Ayrıca, İşgücü Uyum Programı kapsamında 120 bin kontenjan ayrılmasına rağmen programın ilk kez uygulanması nedeniyle başvurularda yaşanan gecikmelerin bazı sorunlara yol açtığını ifade etti. Şu anda 66 bin 631 kişi bu program kapsamında görev yapıyor.

30 Bin Yeni Kontenjan

Maviş, Toplum Yararına Program kapsamında 30 bin ek kontenjan tahsis edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İçişleri ve Aile Bakanlıkları ile işbirliği yaparak çocukların eğitim süreçlerinde güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Maviş, 2024-2025 eğitim yılında 1.219 okulda sabit görev yapacak 1.032 okul kolluk görevlisinin görevlendirildiğini ve 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin 23 bin 676 okulda okul yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olacağını söyledi. Ayrıca, 20 bin 848 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 803 ekip görev yapacak.

Bu gelişmeyle birlikte, okulların güvenliği artırılırken, velilerin endişeleri de giderilmeye çalışılıyor.