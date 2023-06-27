Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'Kızamık' Yazısı

Sağlık Bakanlığı, kızamık hastalığıyla mücadelede alınması gereken tedbirleri hatırlatmak amacıyla 81 il valiliğine bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz tarafından 19 Haziran tarihinde imzalanan yazı, "Kızamık Eliminasyon Programı" başlığını taşıyordu.Yazıda, son yıllarda dünya genelinde aşı kapsayıcılığında yaşanan düşüşler, kızamık izleme sistemindeki zayıflamalar, Covid-19 salgını nedeniyle aşılama faaliyetlerindeki kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında devam eden kızamık vakalarının, kızamığın dünyanın her bölgesinde bir tehdit olabileceği konusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirildiği ifade edildi. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vakalarının bildirildiği belirtildi ve bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin yeniden hatırlatılmasının gerekliliği vurgulandı.Yazıyla birlikte, kızamık hastalığına karşı alınabilecek önlemler ve öneriler 81 il valiliğine iletilmiştir. Bu önlemler, kızamığın yayılmasını engellemek, aşılama faaliyetlerini artırmak, izleme ve takibi güçlendirmek gibi konuları kapsamaktadır. Valiliklere düşen görev ise bu önlemleri yerine getirmek ve kızamığın yayılmasını önlemek adına gerekli adımları atmaktır.