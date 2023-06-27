Media Markt Isparta Meydan AVM Mağazası Açıldı!

Teknoloji Severler İçin Muhteşem Fırsatlar!

Isparta'da heyecanla beklenen an geldi! Elektronik perakendecisi Media Markt, 1.560 metrekarelik geniş alanda kurulu ilk mağazasını Isparta'da açtı. Binlerce ürün çeşidinin tüketicilerle buluştuğu bu mağaza, teknoloji severler tarafından büyük ilgi gördü.Media Markt'ın Isparta Meydan AVM içerisinde yer alan bu yeni mağazası, açılışa özel birbirinden cazip fırsatlar sunarak ziyaretçileri memnun etmeyi hedefledi. Elektronik ürünlerden beyaz eşyalara, bilgisayar ve aksesuarlardan telefonlara kadar geniş bir yelpazede ürün seçenekleri bulunan mağaza, teknoloji tutkunlarına birbirinden kaliteli markaları bir arada sunuyor.Media Markt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan Media Markt, Isparta'da Meydan AVM'de açtığı mağazasıyla Türkiye'deki 94. mağazasını hayata geçirdi. Bu yeni mağaza, 24 kişiye istihdam imkanı sağlayarak bölgeye olumlu bir katkı sunuyor.Media Markt Isparta Mağazası, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamak için hizmet veriyor. Isparta ve çevre illerdeki tüketicilere en yeni teknolojik ürünleri sunan bu mağaza, kaliteli alışveriş deneyimi yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir adres olacak.