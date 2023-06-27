Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! İşte O Rakam...

1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için belirlenen ücret bugün açıklandı. Bedelli askerlik hizmetini "bedeli" karşılığında gerçekleştirmek isteyen bireyler, bu hizmet için 140 bin TL ödemek zorunda kalacak.



Bedelli askerlik, askerlik hizmetini yerine getirmek istemeyen veya askerlik süresini kısaltmak isteyen kişilere sunulan bir seçenektir. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, belirlenen bir ücret ödeyerek askerlik hizmetini tamamlama imkanına sahip olurlar. 1 Temmuz itibarıyla yapılan yeni düzenlemeyle, bedelli askerlik ücreti 140 bin TL olarak belirlenmiştir.

Bu ücret karşılığında, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak olan bireyler, askerlik sürelerini kısaltarak diğer askerlik yükümlülüklerini tamamlayabileceklerdir. Bedelli askerlik uygulaması, kişilerin tercihine bağlı bir seçenek olup, askerlik hizmetini tamamlamak isteyenlere farklı bir seçenek sunmaktadır.