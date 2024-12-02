Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Isparta'da: Sağlık Hizmetlerinde Yerinde İnceleme

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve inceleme için Isparta’ya geldi. Valilikte Isparta Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

"Isparta Sağlıkta Türkiye’nin Önde Gelen Şehirlerinden Biri"

Bakan Memişoğlu, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, Isparta'nın sağlık alanındaki güçlü altyapısına dikkat çekti. Şehirde 10 devlet hastanesi, 1 şehir hastanesi, 62 aile sağlığı merkezi ve 165 aile hekimi bulunduğunu belirten Bakan, Isparta’nın sağlık hizmetlerinde örnek illerden biri olduğunu ifade etti.

“Sağlıkta Türkiye Dünyaya Rol Model”

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin son 22 yılda sağlık alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, COVID-19 pandemisi ve deprem sürecinde dünya çapında örnek bir hizmet sunduğunu söyledi. “Koruyucu sağlık hizmetleri ve üretime dayalı sağlık politikalarını önceliklendirerek ilerliyoruz” diyen Bakan, aile hekimliği sistemini güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık Yatırımları ve Projeler

22 yılda Isparta’ya yapılan 32 sağlık yatırımıyla ağız ve diş sağlığı merkezlerinden şehir hastanesine kadar geniş bir altyapı oluşturulduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, araştırma ve geliştirme çalışmalarına verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi:

“Yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve moleküller geliştiren bilim insanlarımızı destekleyeceğiz. TÜSEB aracılığıyla tüm bilimsel projelere arka çıkacağız.”

Yerinde İncelemeler ve Ziyaretler

Bakan Memişoğlu, Valilikte gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından şu ziyaretlerde bulundu:

Mürüvvet Başdeğirmen Aile Sağlığı Merkezi

Isparta Belediyesi Sağlıklı Hayat Merkezi

Isparta Şehir Hastanesi

Bu merkezlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ek Binasında İnceleme

Hayırsever vatandaşlar ve Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği’nin katkılarıyla yapımı devam eden Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Hizmet Binasını ziyaret eden Bakan Memişoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Ziyareti

Son olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya gelen Bakan, belediyenin sağlık alanındaki çalışmaları ve planları hakkında bilgi aldı.

“Gönül Şehri Isparta’da Olmaktan Mutluyuz”

Bakan Memişoğlu, Isparta halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, “Güller, göller ve gönüllerin şehri Isparta’da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi ve kentte sağlık hizmetlerini daha da ileri taşımak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.



