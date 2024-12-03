Etnik Modanın Ruhunu Isparta'da Yaşayın!

İda Butik'te Yılsonu İndirimiyle %50'ye Varan Fırsatlar Sizleri Bekliyor!

Isparta'da etnik ve organik giyim tutkunlarının vazgeçilmezi olan İda Butik, yılsonu indirimleriyle şıklığınızı tamamlamaya davet ediyor! Sağlığınızı ön planda tutan, %100 pamuklu kumaşlarla üretilen giyim ürünlerinde %50'ye Varan Büyük İndirim Fırsatları Şimdi Sizlerle!

Otantik elbiselerden şalvarlara, şık çantalardan zarif takılara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Geleneksel desenlerle tarzınızı yansıtarak hem şıklığınızı hem de rahatlığı yaşayın.

İda Butik'te her tarza hitap eden giyim ürünleriyle yılsonunu stil sahibi bir şekilde karşılayın. Otantik desen ve renklerle 2025'i şıklıkla karşılamaya ne dersiniz?

Yılsonu İndirimi Fırsatlarını Kaçırmayın! Şıklığınızı ve tarzınızı yükseltmek için İda Butik'e Uğrayın!

Adres: Yayla Mahallesi, 112. Cadde No: 44/3, Isparta

Tel: 0532 584 08 38

Haydi, Tarzınızı Özgürce Yansıtan Giyim Ürünleriyle Dolu İda Butik'te Büyük Yılsonu İndirimi Fırsatlarından Yararlanın!



İda Butik mağazasında bulunan koleksiyonlardan kareler...































































































































