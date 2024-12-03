Eylül Minel’den Sıcak Tahin ve Helva Lezzeti! Isparta’nın Doğal Tatlarıyla Tanışın

Isparta’da gül ve lavanta ürünleriyle bilinen Eylül Minel Lokum Fabrikası, şimdi de eşsiz lezzetiyle sıcak tahin ve tahin helvasını sizlerle buluşturuyor. Özel olarak hazırlanan doğal susamdan çekilmiş sıcacık tahin, kahvaltılarınızı taçlandırmaya hazır!

Doğallığın ve Lezzetin Adresi

Eylül Minel, doğal ve taze susamdan ürettiği tahin ile sadece damaklara değil, ruhunuza da hitap ediyor. Tamamen hijyenik koşullarda üretilen tahin ve tahin helvaları, hem sağlıklı beslenenler hem de enerjiye ihtiyaç duyanlar için vazgeçilmez bir seçenek.

Eylül Minel’in Sıcak Tahin Farkı

Güne Zinde Başlayın: Soğuk kış günlerinde enerji dolu bir başlangıç yapın.

Soğuk kış günlerinde enerji dolu bir başlangıç yapın. Eşsiz Kahvaltıların Vazgeçilmezi: Sıcak tahin, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek.

Sıcak tahin, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek. Her Damak Zevkine Uygun: Doğallığı ve enfes tadıyla herkesin favorisi!

Lezzet Garantisiyle Geleneksel Tatlar

Eylül Minel, tahin helvasında da iddialı! Doğal malzemelerle hazırlanan helvalar, yoğun aromasıyla hem sofraların hem de özel günlerin yıldızı olacak. Çocuklardan yetişkinlere, sporculardan sağlıklı beslenenlere kadar herkesin severek tüketeceği bu lezzet, Eylül Minel kalitesiyle sofralarınıza geliyor.

Sağlıklı ve Uygun Fiyatlı Lezzet

Eylül Minel, lezzet ve kaliteyi bir arada sunarken uygun fiyat politikasıyla da öne çıkıyor. Doğallığı ve hijyenik üretim süreçleriyle dikkat çeken Eylül Minel’in ürünlerini mutlaka denemelisiniz!

Siz de Eylül Minel’in sıcak tahin ve tahin helvasıyla tanışın, unutulmaz bir tat deneyimi yaşayın.

Adres: Modernevler Mahallesi, 102. Cadde No: 74/A, ISPARTA ( Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı )

Telefon: 0 (246) 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 12 24

Web:www.eylulminel.com

Doğal, lezzetli ve sıcacık bir deneyim için Eylül Minel’e bekliyoruz.



