Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun Isparta Ziyareti İptal Edildi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun 23 Kasım Cumartesi günü Isparta’ya gerçekleştirmesi planlanan ziyareti, programdaki değişiklik nedeniyle iptal edildi.

Bakan Memişoğlu’nun ziyareti kapsamında Isparta’da sağlık yatırımları ve projeleriyle ilgili incelemelerde bulunması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamada, program değişikliği nedeniyle ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni ziyaret tarihi ve programına ilişkin detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Ispartalılar, Bakan Memişoğlu’nun özellikle şehirdeki sağlık hizmetlerine yönelik önemli açıklamalar yapmasını umut ediyor.