Isparta’da Kaçak Yapı Denetimlerinde 265 Tespit, %10 Yıkım Gerçekleşti

Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Mehmet Uçan, 2024 yılı boyunca kaçak yapı denetimlerinde 265 adet tespit yapıldığını, bu tespitlerin yüzde 10’una yönelik yıkım kararlarının uygulandığını açıkladı.

Açıklamalar, İl Genel Meclisi’nin 2024 yılı Kasım ayı 16. birleşiminde, İl Genel Meclis Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yapıldı. Toplantı, 2025 bütçe çalışmaları kapsamında düzenlenirken, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Mehmet Uçan ile Yatırım ve İnşaat Müdürü Ertan Ertekin sunumlarını gerçekleştirdi.

Müdür Mehmet Uçan, sunumunda kaçak yapılarla ilgili süreci şu şekilde aktardı:

“2024 yılında kaçak yapı denetimlerinde 265 adet tespit gerçekleştirdik. Bu yapıların yüzde 10’u yıkıldı. Kaçak yapılar genellikle büyük ova ve sit alanlarında yoğunlaşıyor. Kaçak yapıların bir kısmında daha önce imar affından yararlanılarak yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, encümen kararıyla bu belgeler iptal edilebiliyor.”

Müdürlük, kaçak yapılarla mücadelede daha etkin önlemler alınacağını ve bu tür yapıların engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı.