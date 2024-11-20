Isparta’da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde kaçak kazı yapan dört şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Dün akşam saat 21.20 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115. Cadde üzerindeki Kadir Bey Camii önünde bir kepçeyle kaldırım kazıyan üç kişi, kendilerini belediye görevlisi gibi göstererek kaçak kazı yapıyordu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu şüpheliler, olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bir diğer şüpheli ise olay yerinden kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, kazı için kullanılan kazma ve kürekler bir çuval içinde ele geçirildi.

Şüpheliler, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.