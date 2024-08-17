Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Önemli Açıklama: Aile Hekimlerinin Yeni Görevleri Belirlendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliğini güçlendirecek yeni sağlık politikalarını ve aile hekimlerinin rolünü açıkladı. Bakan Memişoğlu, 27 bin aile hekiminin "sağlık danışmanı" olarak görev yapacağını ve aile sağlığı merkezleri ile hastaneleri entegre edeceklerini belirtti.

Yeni Görevler ve Entegrasyon

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile hekimliğini ön planda tutacaklarını ve aile sağlığı merkezleri ile hastaneler arasında entegrasyon sağlayacaklarını duyurdu. Aile hekimleri, sağlık danışmanı olarak görev alacak ve bu sayede birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek. Aile hekimlerinin sağlık danışmanı olarak rol alması, hastaların ilk başvuru noktası olarak aile sağlığı merkezlerini teşvik etmeyi amaçlayacak.

Bakan Memişoğlu, aile sağlığı merkezlerinin kurum kültürünü ileri seviyeye taşımak ve 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarıyla entegrasyonu artırmak için çeşitli adımlar atılacağını ifade etti. Sağlık sisteminin sadece bakanlık düzeyinde değil, toplumsal bir politika olarak ele alınması gerektiğine vurgu yaptı ve sağlık bilincinin toplum tarafından benimsenmesinin önemini belirtti.

Aile Hekimliği Teşvik Edilecek

Aile hekimliğine başvuruların artırılması amacıyla çeşitli teşvikler sunulacak. Memişoğlu, vatandaşların aile hekimlerine başvurularını teşvik etmek ve sağlık sorunlarını kökten çözmek için çalışacaklarını açıkladı. Bakanlık olarak sağlık sistemini hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha iyi bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Maymun Çiçeği İle İlgili Açıklamalar

Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüyle ilgili de bilgi verdi. Şu anda alarm durumunun söz konusu olmadığını belirten Bakan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve eczanelerde ilaç temininde herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.