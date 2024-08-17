Kayıt Parası İsteyen Müdürler İçin Şok Karar: Velilerden Gelen Şikayetler Üzerine Önlemler Alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarında öğrenci kaydı sırasında velilerden el altından bağış talep eden okul müdürlerine karşı sert önlemler alıyor. Eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, bazı okullarda öğrenci kayıt işlemleri sırasında velilerden "bağış" adı altında para talep edildiği iddiaları gündeme geldi.

Yasal Düzenlemeler ve Bakanlık Uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelikleri, devlet okullarında kayıt işlemleri ve diğer işlemler için bağış yapma zorunluluğunu kesinlikle yasaklamaktadır. Resmi kayıt işlemleri sırasında velilerden para talep edilmesi yasalara aykırıdır ve bu tür uygulamalar kesinlikle kabul edilemez.

Bakanlık, şikayetler üzerine başlatılan incelemelerde, para talebinin tespit edilmesi durumunda okul müdürlerine hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Yapılan şikayetler doğrultusunda, yasa dışı bağış taleplerini tespit eden okul müdürlerine idari para cezası, meslekten men ve hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanacak.

Velilere Öneriler

Veliler, kırtasiye, temizlik, bakım ve onarım giderleri gibi gerekçelerle 150 bin TL'ye kadar bağış talep edilmesi durumunda, bu taleplerin yasal olmadığını bilmeli ve ilgili birimlere şikayette bulunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, yapılan şikayetler doğrultusunda gerekli incelemeleri başlatacak ve yasa dışı uygulamaları ortadan kaldıracaktır.

Velilerin haklarını korumak ve eğitim ortamının mevzuata uygun hale getirilmesini sağlamak adına, bu tür yasa dışı talepleri yetkililere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bakanlık, eğitim sistemindeki şeffaflığı ve adaleti sağlamak için çalışmalarını sürdürecektir.