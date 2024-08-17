Büyük Artış: 7.608 TL'den 9.077 TL'ye Çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteğinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Temmuz ayında 7.608 TL olan destek ödemesi, yeni düzenlemeyle 9.077 TL'ye yükseltildi. Bu artış, memur maaş katsayısındaki değişiklikle ilişkilendiriliyor.

Artışın Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımı alan vatandaşlara yapılan desteğin artırıldığını duyurdu. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle, destek ödemesi 7.608 TL'den 9.077 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, 555 bin kişiye toplamda 4,9 milyar TL ödeme yapılacak. Bu artış, evde bakıma muhtaç bireyler ve ailelerinin maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Memur Maaş Katsayısındaki Değişiklik

Evde bakım desteği ödemelerindeki artış, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında gerçekleşti. Bu düzenleme, evde bakım hizmeti alan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve desteklerini artırmayı hedefliyor.

Bakan Göktaş'tan Destek Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, artışın vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Bakan Göktaş, "Evde bakım yardımı ödemelerinde yaptığımız bu düzenleme ile ihtiyaç sahiplerinin yanındayız" şeklinde ifade etti.

Bu destek artışı, evde bakım hizmeti alanların yaşam kalitesini artırmayı ve maddi yüklerini azaltmayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.