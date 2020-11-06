RTÜK'ten son dakika NETFLIX ve Amazon açıklaması

Son dakika gelişmesi: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

RTÜK BAŞKANI DUYURDU

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi. Bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK’ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi. Uluslararası yayın platformları, Türkiye’de yerleşik anonim şirketlerini kurarak yönetim kurullarını şekillendirdi, kuruluşlara genel müdür ve temsilci atamaları gerçekleştirdi.Üst Kurul, başvuru işlemlerini tamamlayan ‘NETFLIX’, ‘Prime Video’, ‘Fizy’, ‘TV8’, ‘Diyanet TV’ ve ‘POWERAPP MUSİC’ logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (internet - İBYH) lisansı verilmesine karar verdi.Ayrıca ‘ON MEDYA’ logo/çağrı işaretli kuruluşa internet ortamından radyo (internet-RD) ve televizyon (internet-TV) lisansıyla ‘TV+’ markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi. Lisans alan kuruluşlar 6112 sayılı Kanun çerçevesinde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık gerçekleştirecek.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin,ifadelerini kullandı.