GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta 'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” Eğitimi

Isparta 'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” Eğitimi
ISPARTA
143 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve annelerin sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amacıyla;
 
Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, 03.11.2020 günü saat:10:30-11:30 arasında Halk Eğitim Merkezinde kursiyer ve öğretmenlerden oluşan 53 anne ve anne adayına,  Bilim Sanat Merkezi Konferans salonunda Narkotik Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, “Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi, Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri,  Narkotik Madde Çeşitleri “ konuları ile ilgili eğitim verilmiştir.
 
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
12

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​2020’de Isparta'da Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge
RTUK duyurdu NETFLIX ve Amazon kararı
TÜRKER AVM'DE 5 KASIM -16 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FIRSATLAIRI KAÇIRMAYIN!!!
Haber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildi
Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar geldi
Isparta'da Kadın Kooperatifleri Birlik Olma Yolunda İlk Adımı Attı
2021 yılında MTV, Ehliyet, Pasaport harçları yükselecek!
Son Dakika Haber: Isparta32spor’un 7 Futbolcusunda Koronavirüs tespit edildi
​2021 yılı trafik cezaları belli oldu işte fiyatlar...
Isparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik Operasyon
Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...
Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!
Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!
Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı:
ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyor
Isparta'da iki işletme kapatıldı
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA NAYAN KUAFÖRISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyorKredi kartı kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren değişiyor31 Ekim 2020
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?03 Kasım 2020
Isparta'da iki işletme kapatıldıIsparta'da iki işletme kapatıldı30 Ekim 2020
Eğirdir Fidanlık Müdürü Göreve BaşladıEğirdir Fidanlık Müdürü Göreve Başladı31 Ekim 2020
CHP ISPARTA İL BAŞKANI HALICI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJICHP ISPARTA İL BAŞKANI HALICI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI30 Ekim 2020
Isparta'nın tarihi pazarında restorasyon dokunuşları başladıIsparta'nın tarihi pazarında restorasyon dokunuşları başladı30 Ekim 2020
Isparta'dan İzmir'deki deprem bölgesine iş makineleri gönderildiIsparta'dan İzmir'deki deprem bölgesine iş makineleri gönderildi31 Ekim 2020
ITSO MECLİSİ’NİN AĞIR MİSAFİRLERİ VARDIITSO MECLİSİ’NİN AĞIR MİSAFİRLERİ VARDI31 Ekim 2020
Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!02 Kasım 2020
Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!02 Kasım 2020
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU03 Kasım 2020
Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''02 Kasım 2020
ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI 02 Kasım 2020
Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı: Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı: 02 Kasım 2020
Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...02 Kasım 2020
Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyorIsparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyor02 Kasım 2020
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik OperasyonAranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik Operasyon02 Kasım 2020
ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR 02 Kasım 2020
Isparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayıIsparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı03 Kasım 2020
Yılmaz'dan Meryem Albayrak Ortaokulu ZiyaretiYılmaz'dan Meryem Albayrak Ortaokulu Ziyareti02 Kasım 2020