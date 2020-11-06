ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilenprojesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve annelerin sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amacıyla;Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, 03.11.2020 günü saat:10:30-11:30 arasında Halk Eğitim Merkezinde kursiyer ve öğretmenlerden oluşan 53 anne ve anne adayına, Bilim Sanat Merkezi Konferans salonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, “Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi, Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri, Narkotik Madde Çeşitleri “ konuları ile ilgili eğitim verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.