Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü yaklaşık bir asıra yakın süredir lavanta üretimi gerçekleştiriyor ve Türkiye'de lavantanın başkenti olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla taze lavantalardan elde edilen doğal ve organik ürünler sadece Isparta'da üretilmektedir. Mevsiminde hasat edilen lavantalar Rosemix tesilerinde geliyor, yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir imalât gerçekleştirip hem internet sitesi üzerinden hem de kendi mağazalarında tüketiciyle buluşuyor. Lavanta'dan üretilen Kremler, Kolonyalar, Parfümler, Kişisel Bakım Ürünleri, Sabunları Rosemix
Lavantanın rahatlatıcı, ferahlatıcı etkisi, hoş kokusu cilde tazelik ve canlılık verir. Vücut kokularının giderilmesi,Yiyecek ve içeceklerde lezzet arttırıcı gibi onlarca faydası ve şifası vardır.
Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon: 0 246 224 15 15
e-Ticatet Portalı .www.rosemix.com.tr
İŞLETMEDE BULUNAN DİĞER ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞU ŞEKİLDE
- Kişisel Bakım Ürünleri
- Cilt Bakım Ürünleri
- Kremler
- Kolonya
- Parfüm
- Hediyelik Gül ve Lavanta Sepeti
- Ortam Kokusu
- Doğal Gülsuyu
- Tonik
- Lokum
- Reçel