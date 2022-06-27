ISPARTA'NIN MOR TARLALARINDAN GELEN DOĞAL VE SAF LAVANTA ÜRÜNLERİ

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İŞLETMEDE BULUNAN DİĞER ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞU ŞEKİLDE

Kişisel Bakım Ürünleri

Cilt Bakım Ürünleri

Kremler

Kolonya

Parfüm

Hediyelik Gül ve Lavanta Sepeti

Ortam Kokusu

Doğal Gülsuyu

Tonik

Lokum

Reçel





















Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü yaklaşık bir asıra yakın süredir lavanta üretimi gerçekleştiriyor ve Türkiye'de lavantanın başkenti olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla taze lavantalardan elde edilen doğal ve organik ürünler sadece Isparta'da üretilmektedir. Mevsiminde hasat edilen lavantalar Rosemix tesilerinde geliyor, yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir imalât gerçekleştirip hem internet sitesi üzerinden hem de kendi mağazalarında tüketiciyle buluşuyor. Lavanta'dan üretilen Kremler, Kolonyalar, Parfümler, Kişisel Bakım Ürünleri, Sabunları RosemixLavantanın rahatlatıcı, ferahlatıcı etkisi, hoş kokusu cilde tazelik ve canlılık verir. Vücut kokularının giderilmesi,Yiyecek ve içeceklerde lezzet arttırıcı gibi onlarca faydası ve şifası vardır.