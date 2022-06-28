İkinci El Araç Alacaklar Dikkat: “Çıkma Parça Hilesiyle 100 bin TL’den Fazla Zarar Riski Var”

En büyük hileler “tanıdıklar” tarafından yapılıyor

“Çıkma parçadan ziyade yanlış beyan tüketiciyi zarara sokuyor”

Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!

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MOTOR PERFORMANS TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilin motor performans testini dinamometre cihazı kullanarak yapıyoruz. Araçlarda motorun gücünü ve torkunu ölçmeye yarar.

ARIZA TESPİT

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto Arıza Tespit cihazıyla her marka ve model araç için bilgisayarlı arıza tespit cihazı kullanarak motordaki varsa arızaları tespit ediyoruz.

BOYA KAPORTA TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobil alım satımlarında en önemli unsur boya ve kaportanın daha önceden işlem görüp görmediğidir. Tüm kaporta elektronik olarak kontrol edilir.

SÜSPANSİYON TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç alım satımı sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan birtaneside süspansiyon sisteminin durumudur.

ALT KONTROL TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto lifti ile araç kaldırılarak alt kısmı gözle incelenir. Otomobilin alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımı ve tüm alt aksam kontrol edilir.

FREN TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç fren test cihazlarıyla hassas ölçümler sayesinde araç fren sistemindeki sorunlar grafik halinde rapor edililir. Hangi tekerde sorun olduğu tespit edilebiliyor.

YANAL KAYMA TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Aracınızın yanal kayma testini 1 km lik düz yol boyunca direksiyonu bıraktığınızda ki sapma mesafesini hesaplayarak rapor halinde sunuyoruz.

İÇ DIŞ EKSPERTİZ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobille ilgili iç ve dış tüm kontroller detaylı bir şekilde son teknolojik cihazlarla uzman personelimiz tarafından bilgisayarlarla yapılmaktadır.

SONUÇ / OTO EKSPERTİZ RAPORU

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilinizi güvenerek alım satımını yapabileceğinize dair detaylı bir raporu yazılı olarak siz değerli müşterilerimize veriyoruz.

Isparta'da detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Pilot Garage Oto Ekspertiz kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.