Yaz aylarının gelmesiyle ikinci el araçlara olan ilginin ve fiyatların artışı, otomobillerde gerçekleştirilen hileleri de doğru oranda tekrar artırmaya başladı.
İkinci El Araç Alacaklar Dikkat: “Çıkma Parça Hilesiyle 100 bin TL’den Fazla Zarar Riski Var”
Yaz aylarının yaklaşmasıyla ikinci el araçlara olan ilginin ve fiyatların artışı, otomobillerde gerçekleştirilen hileleri de doğru oranda tekrar artırmaya başladı.
Yakın zamanda yapılan bir otomobilin, sahibi tarafından arkadaşından orijinal ve boyasız olarak satın alındığı, ancak otomobilde 4 kapının çıkma olarak takıldığını söyleyen Pilot Garage Genel Isparta yöneticileri: Doğan ve Kaan Atun;
“Boya ölçümünde bakıldığı zaman karoseri boyasız gibi görünen aracın orta direklerinde ve şasisinde teknik ekipler boya tespit etti, hasar kaydı olmamasına rağmen 4 kapının kazalı bir araçtan çıkma olarak takıldığı anlaşıldı. 280-290 bin TL fiyatla satılabilecek bu araç, 355 bin TL’ye satın alınmış. Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin TL’den fazla bir olası zarardan korur.” açıklamasını yaptı.
Oto ekspertiz sektörü temsilcilerinden Pilot Garage, tüketicileri ikinci el araçlarda çıkacak olası zararlara karşı uyarmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ekspertizi yapılan 2019 model bir otomobilde 4 kapının “çıkma” kapıyla değiştirilmesi, araç sahibinin ortalama 60 bin TL zarara uğramasına sebep oldu. Pilot Garage Isparta Şubesi yetkilileri konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, ikinci el otomobil satın alacaklara bir dizi önerilerde bulundu.
En büyük hileler “tanıdıklar” tarafından yapılıyor
İkinci el otomobil satın alırken tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önemli bir kısmının “tanıdıklar” sebebiyle ortaya çıktığına dikkat Doğan ve Kaan Altun;
“Ülkemizde bir araç satın alırken tabiri caizse eş, dost, akraba, tanıdık, çevremizdeki otomobillere ve sahiplerine güvenerek satın alma eğilimimiz, pazarda çok fazla dolandırıcılık vakası yaşandığı için maalesef bir yanılsamayı da beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın birçoğu maalesef otomobile kapsamlı bir check-up ve ekspertiz yaptırmadan bir tanıdıktan satın alıyor, tekrar satış esnasında ekspertize giren araçta hiç ummayacakları onlarca hata ile karşılaşıyorlar. Tavsiyemiz, kimden olursa olsun alacağınız otomobili, kendinizin tercih ettiği, TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında kapsamlı şekilde kontrol ettirin.” dedi.
“Çıkma parçadan ziyade yanlış beyan tüketiciyi zarara sokuyor”
“Boya ölçümünde bakıldığı zaman karoseri boyasız gibi görünen aracın orta direklerinde ve şasisinde teknik ekip boya tespit etti, hasar kaydı olmamasına rağmen 4 kapının kazalı bir araçtan çıkma olarak takıldığı anlaşıldı. 280-290 bin TL fiyatla satılabilecek bu araç, 355 bin TL’ye satın alınmış. Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin TL’den fazla bir olası zarardan korur. Satın aldığınız araç hasarlı olabilir, değişeni olabilir, boyası olabilir, çıkma parça takılmış olabilir. Burada önemli olan otomobile asli değerinden daha fazla ödeyip ödemediğiniz, bu durumda çıkma parçadan ziyade otomobili satan kişinin yanlış ve eksik beyanı tüketiciyi zarara sokuyor. Orijinal diye satın alınan otomobilin dört kapısı da geçmişte kaza yapıp trafikten çekilmiş, hurdaya ayrılmış dört farklı aynı renk araçtan bu araca takılmış.” şeklinde konuştu.
Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!
Isparta'da detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Pilot Garage Oto Ekspertiz kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.
Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com
Pilot Garage oto ekspertiz yapılan başlıca ekspertiz hizmetlerini şöyle sıralıyor...