Isparta’da çekimleri devam eden ve ATV’de yayınlanan ‘Gül Masalı’ dizisi için dev ekran kuran Eğirdir Belediyesi halkı davet ederek açık havada hep birlikte izliyorlar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER’inde katılımı ile Eğirdir Gölü kenarında kordon yürüyüş yolunda oluşturulan amfide gerçekleşen programda her hafta Pazar günü ATV ekranlarında devam eden ‘GÜL MASALI’ dizisi hep birlikte izlenmeye başlandı.Eğirdir İlçe halkından da yardımcı oyuncu olarak dizide oynayan vatandaşlar her hafta Pazar gününü iple çekiyor. Eğirdir Belediyesi göl kenarına kurduğu dev ekranla ilçede çekimleri devam eden ‘Gül Masalı’ dizisini halkı mesaj, anons ve sosyal medya hesaplarından davet ederek Eğirdir Elması, Patlamış Mısır, Dondurma ve Su ikramında bulunarak muhteşem bir birlik ve beraberlik örneği sunuyor.Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.