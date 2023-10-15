Rektör Çatal, Öğrencilerle Elma Hasadına Katıldı

Isparta ekonomisinin temel unsurlarından biri olan elma hasadı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen geleneksel elma hasadı etkinliğiyle başladı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Eğirdir Meslek Yüksekokulu idarecileri, öğretim elemanları ve öğrencileriyle birlikte bu etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında bereketli bir elma hasadı temennisiyle toplama işlemine başlandı. Rektör Çatal, Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve yerel üreticilerle birlikte elma topladı ve bu etkinlik sırasında bol bol fotoğraf çektirerek Eğirdir'in ve elmanın tanıtımına katkı sağladı.