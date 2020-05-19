Rektör Çarıkçı’nın “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı

Bundan tam 101 yıl önce 19 Mayıs 1919’da yakılan kurtuluş mücadelesi meşalesi ile Türkiye Cumhuriyeti'ne giden sürecin ilk adımı atılmıştır. Zor şartlar altında ve aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bu istiklal ve istikbal şuuruyla yetişen gençliğimize armağan edilmiştir.

Bu önemli günde, siz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak size emanet edilen Cumhuriyetimizi geleceğe taşımanız üniversitemizin önemli bir misyonudur.

Ülke olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde, bizler gençlerimize fırsat eşitliği sağlamak, geleceğe dair kaygılarını bir nebze olsun azaltmak, nerede olursa olsunlar özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmek için uzaktan eğitim başta olmak üzere tüm imkânlarımızla, SDÜ olarak yanınızdayız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelede ve vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor; tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.



Rektör Çarıkçı’nın “Kadir Gecesi” Mesajı

Dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, milletçe Kadir Gecesi’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Tüm karanlıkları aydınlatacak bir rehber niteliğinde olan kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, Yüce Allah’ın biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden ve mucizelerinden biridir. Bu gece, aynı zamanda, ilahi rızayı kazanmak, manevi huzurumuzu artırmak, kötülüklerden arınmak ve gönül dünyamızı aydınlatmak için çok önemli bir fırsattır.

Bu mübarek gecenin, İslam âlemine, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini diler, bugünlerde yaşadığımız koronavirüs pandemisinden de kurtulmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü



