Son dakika haberi: Erdoğan bayram için kısıtlama kararını açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı, eğitim ve öğretimde atılacak adımlar ve diğer önlemlerle ilgili alınan kararları açıkladı.



Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ve normalleşme adımları ile ilgili olarak alınan yeni kararları kamuoyuna açıkladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

BAYRAMDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.



15 İL İÇİN ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.



CAMİLER KISMEN İBADETE AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.



EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.



"LEYLEİ KADİRİNİZİ TEBRİK EDİYORUM"

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadirinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.



CHP'YE TEPKİ

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.



"MİLLETVEKİLİ PAZARI KURANLARIN İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNMÜŞTÜR"

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.



"SAĞLIKÇI VE EMEKÇİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.



"HAYATIMIZI YENİ DÜZENE GÖRE YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.



"MASKE ARTIK HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI HALİNE GELECEKTİR"

Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.



4 GÜNLÜK KISITLAMA MASADA

Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.