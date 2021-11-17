Rektör Çarıkçı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanını Makamında Ağırladı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı makamında ağırladı.Ziyarette gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik eden, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsat yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve Erasmus+ hakkında istişarede bulunuldu.